Den Auftakt bildet die Fahrradbörse : Der Werbering Geldern will endlich wieder durchstarten

Mit der Fahrradbörse am Samstag, 9. April, will sich der Werbering Geldern zurückmelden. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Geldern Die Fahrradbörse ist die erste Großveranstaltung nach der Corona-Zwangspause. Auch Straßenparty und Straßenmalerwettbewerb werden vorbereitet – auch wenn es noch viele Fragezeichen mit Blick auf die Vorschriften gibt.

„Endlich können wir wieder loslegen“, freut sich Karla Leurs, Vorsitzende des Gelderner Werberings. Bei den Ehrenamtlichen in der Vereinigung Gelderner Einzelhändler und Unternehmer laufen die Vorbereitungen für die ersten Veranstaltungen nach der Corona-Pause auf Hochtouren. Bereits im April stehen zwei Veranstaltungen auf dem Plan. So wird am Samstag, 9. April, wieder die Fahrradbörse von 9 bis 15 Uhr auf dem Marktplatz stattfinden. Schon 14 Tage später folgt mit der Mobilitätsschau und dem Verkaufsoffenen Sonntag sowie dem Trödelmarkt auf der Glockengasse am 24. April die nächste Traditionsveranstaltung. Aber auch für Gelderns Großveranstaltung „Straßenparty“ wird schon intensiv geplant.

„Die Fahrradbörse ist der optimale Auftakt und Testlauf“, ist man beim Werbering überzeugt. Denn zwar kommen auch dann bei gutem Wette einige tausend Menschen in die Innenstadt, doch weil die Veranstaltung auf einen Tag beschränkt ist und es kein großes gastronomisches Angebot gibt, ist es für die Organisatoren eine gute Vorbereitung. Allein von privaten Anbietern werden im Normalfall an diesem Tag rund 1000 Fahrräder angeboten. Dazu kommen noch die Angebote Gelderner Fahrradhändler.

Info Der Werbering wird 50 Jahre alt Goldjubiläum Der Werbering Geldern besteht seit 1972 und ist eine der ältesten Werbegemeinschaften am Niederrhein. Angedacht ist, das Jubiläum im Zusammenhang mit der Straßenparty zu feiern. Vorstand Vorsitzende sind Karla Leurs (Juwelier Wedershoven), Gabi Engelke (Schwarzbrenner Geldern) und Martin Kempkens (Kempkens Druckform). Geschäftsführer ist Gerd Lange, Schatzmeister ist Carsten Spütz (Smeets, Feigel, Spütz Steuerberater PartG mbB). Internet Aktuelle Infos zu Verein und Veranstaltungen findet man unter www.werbering-geldern.de.

Verkaufsoffene Sonntage gab es in den vergangenen zwei Jahren nur in abgespeckter Form. 2020 übernahm die Stadt Geldern die Federführung für eine Mobililtätsschau mit dem Schwerpunkt E-Mobilität auf dem Termin der herbstlichen Autoschau., 2021 gab es im Herbst unter Regie des Werberings endlich mal wieder eine prall gefüllte Innenstadt mit der klassischen Autoschau und dem Trödelmarkt in der Glockengasse. Nun findet die Mobilitätsschau im Frühjahr zum Ende der Osterferien als Abschluss des Reisemobilfestes statt. Die Geschäfte der Gelderner Innenstadt werden in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Bereits um 11 Uhr geht es auf dem Marktplatz los. Dabei wird das Thema Mobilität aus verschiedenen Richtungen beleuchtet. Neben den neusten Modellen der Gelderner Autohändler gibt es noch mehr zu entdecken, von der individuellen Mobilität mit dem Fahrrad, dem Auto, dem E-Bike oder dem Segway bis zur Mobilität im Alter. Dazu gibt es klassische Reha-Angebote vom Gehstock über den Rollator bis zum Rollstuhl.

Karla Leurs ist eine der drei Vorsitzenden des Werberings. Der Verein feiert in diesem Jahr sein Goldjubiläum. Archivfoto: Klatt Foto: Klatt

Anfragen für die Straßenparty erreichen die Aktivitäten des Werberings im Moment fast täglich. „Man merkt, dass die Schausteller und Trödler endlich wieder aktiv werden wollen“, so Karla Leurs. Allerdings gibt es noch viele Fragezeichen, denn noch fehlen die Vorgaben für so ein Fest in der Nach-Corona-Zeit: Dürfen Mehrweg-Gläser verwendet werden. Wie heiß müssen sie gespült werden? Wie kann man zu großes Gedränge verhindern? Eigentlich weiß man bisher nur, dass man sicherlich nicht alles genauso wie vor Corona machen kann. Trotzdem soll vom 24. bis 26. Juni wieder eine richtige große „Gelderner Straßenparty“ gefeiert werden. Geschäftsführer Gerd Lange: „Sie wird wohl aufgrund der Bauarbeiten auf der Issumer Straße ohne die Untere Issumer Straße stattfinden “