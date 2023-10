Aus für Traditionsveranstaltung Der Hubertusmarkt in Issum fällt aus

In der Issumer Werbegemeinschaft sind aktuell knapp über 30 Mitglieder. „Wobei aber nur wenige zu den Versammlungen erschienen sind“, sagt Hein. „Dann macht es auch keinen Spaß mehr.“ Außerdem wird die Händlersituation nicht einfacher, aktuell schließt Miss Mara und zieht um. Auch die Resonanz aus der Bevölkerung führte dazu, dass Hein sagt: „Es wird einem nicht gedankt.“ So sei der „Tanz in den Mai“, den die junge Issumer Werbegemeinschaft ausgerichtet hatte, gut gelaufen. Einziger Kritikpunkt seien die Glassplitter gewesen. Deswegen sei man bei der nächsten Veranstaltung auf Plastik und Pfand umgeschwenkt. Richtig zufrieden waren damit aber auch nicht alle. Und es hatte bei der Neuauflage der Veranstaltung Rämmi Dämmi-Kritik gehagelt, weil die Kühlung bei einem Bierwagen kaputt und manchem daher das Bier zu warm war. Der Werbering Issum bedankte sich damals in einem Facebook-Post „bei allen motivierten Vereinen, Ausstellern und Besuchern die teilgenommen haben und bei der Gemeinde die uns in der Planung toll unterstützt haben. Dies kann nur als Gemeinschaftsprojekt funktionieren“. Die Mitglieder des Werberings stellen aber auch klar: „Wir setzen die gesamte Organisation neben unserer Selbstständigkeit in unserer Freizeit um ohne dass wir uns nur einen Cent daran bereichern.“