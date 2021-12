Neues Logo, alte Traditionen und neue Ideen : Werbegemeinschaft Issum startet durch

Issum Mehr Leute mit ins Boot holen, das haben sich die Verantwortlichen auf die Fahne geschrieben. Neben der Förderung des wirtschaftlichen Wachstums soll es in Zukunft auch um das soziale Miteinander in Issum gehen.

Christian Balke vom Vorstand des Werberings und Esszimmer in Hygge erklärt: „Traditionen sollen erhalten bleiben.“ Natürlich könne die ein oder andere Veranstaltung ein etwas neues Gewand oder eine Ergänzung bekommen. Denkbar wäre auch, einmal im Monat an einem Freitag eine Veranstaltung mit Foodtruck, Alkoholausschank und Unplugged-Musik durchzuführen, als sanfter Übergang ins Wochenende sozusagen. Der neue Vorstand will auf jeden Fall den Werbering breiter aufstellen. Auch Nicht-Unternehmer sollen sich beteiligen können und ihre Meinung einbringen, dafür wird die Satzung geändert. „Ziel war bisher die Förderung des wirtschaftlichen Wachstums“, sagt Geschäftsführer Robert Hein. Man wolle in die Satzung das soziale Miteinander in Issum aufnehmen und auch die Vereine ins Boot holen. Wichtig ist allen das Netzwerken und Unterstützung von neuen oder Jung-Unternehmern. Als Anreiz brauchen die auch nur die Hälfte des Jahresbeitrags bei der Werbegemeinschaft zahlen. Deutlich wird die Marschrichtung auch durch das neue Logo: #neu das sind WIR. Neu steht als Abkürzung für Netzwerk, Events und Unternehmen, das WIR erinnert an das ursprüngliche Logo der Issumer Werbegemeinschaft. Die konkrete Planung für Events möchte man wegen der aktuellen Corona-Lage erst Anfang nächsten Jahres starten