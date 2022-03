Veranstaltungen im Altbierdorf : Werbegemeinschaft Issum plant Tanz in den Mai und noch mehr

Lang ist es gefühlt her: 2019 stand die Band „Red Cups“ beim Rämmi-Dämmi-Tag der Werbegemeinschaft auf der Bühne in Issum. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Issum Der Verein „WIR in Issum“ hat einige Pläne für das Jahr 2022. Beliebte Veranstaltungen sollen wiederbelebt werden. Zum Teil in neuer Form.

Gemeinschaft pflegen, das haben sich die Mitglieder der Werbegemeinschaft „WIR in Issum“ auf die Fahne geschrieben. Der im vergangenen Jahr neu gewählte und verjüngte Vorstand will nun mit den ersten Veranstaltungen starten. Die Planungen für den Tanz in den Mai laufen, erklärt WIR-Geschäftsführer Robert Hein. Geplant ist ein Tag für die ganze Familie am Samstag, 30. April, ab 15 Uhr auf dem Platz An de Pomp in Issum.