Straelen vergibt seinen Wirtschaftspreis Wer bekommt diesmal die „Grüne Couch“?

Der Gastvortrag des Abends beschäftigt sich mit einem energiewirtschaftlichen Thema. "Wie kann die Wärmewende in Deutschland gelingen?" - lautet der Titel des Vortrages von Bernd Schnabel, der seit vielen Jahren als Dozent und Berater für Unternehmen und Stadtwerke tätig ist. Aufgrund des hohen Anteils der Wärmeversorgung am Gesamtenergiebedarf stellt die Wärmewende einen zentralen Bestandteil einer erfolgreichen Energiewende dar. Was steckt hinter dem sogenannten "Heizungsgesetz"? Wie sieht eine kommunale Wärmeplanung aus? Welche Auswirkungen hat dies für Unternehmen und Haushalte? – Fragen, mit denen sich Bernd Schnabel in seinem Vortrag auseinandersetzen wird.