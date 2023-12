Weihnachtsverlosung in Geldern Thomas Stenmans freut sich über seinen ersten Gewinn

„Wir haben doch noch nie was gewonnen“ war die erste Reaktion von Marianne Stenmans aus Geldern, als sie erfuhr, dass ihr Ehemann Thomas den Hauptpreis in der Zwischenziehung der Weihnachtsverlosung in Geldern gewonnen hat. Bei Intersport Dorenkamp hatte er sich eine schöne Winterjacke gekauft und zwei Gewinncoupons bekommen. Einer davon brachte ihm nun den 500 -Euro-Stadtgutschein als Gewinn ein.