Schuldnerberatung der Caritas : Wenn die Miete zum Albtraum wird

Gelderland Wer in der Schuldenfalle sitzt, hat kaum Chancen auf eine Wohnung. Schufa-Eintrag allein sollte keine Kriterium sein.

Daniel und Leonie (Namen geändert) haben drei Kinder und hatten nie größere finanzielle Probleme, bis eines Tages gesundheitliche Probleme die Familie aus der Bahn warfen. Neun Bandscheibenvorfälle und zwei Operationen machten Daniel monatelang arbeitsunfähig, sodass er mit seiner Familie längerfristig von geringem Einkommen in Form von Krankengeld leben musste. Mittlerweile kann er wieder arbeiten und das Einkommen für seine Familie sichern. Auch seine Frau Leonie kann nach der Elternzeit ihre Berufstätigkeit wieder aufnehmen. Die Schulden, die sich in dieser Zeit aufgehäuft hatten, blieben jedoch – insgesamt mehrere tausend Euro für einen Ratenkredit bei einer Bank. „Ich wollte alles zurückzahlen, was wir der Bank schulden. Aber auf eine zeitweise Aussetzung oder Reduzierung der Raten haben die sich nicht eingelassen“, erklärt Daniel. „Irgendwann wurde alles zu viel und wir hatten in der Mitte des Monats nichts mehr zu essen“, erinnert sich seine Frau Leonie. An diesem Punkt suchten sie die Schuldnerberatung der Caritas auf. „Das war ein schwerer Schritt für uns. Aber wir sind dankbar, dass wir hier Hilfe bekommen haben“, sagt Daniel. Mit Unterstützung der Schuldnerberatung gingen die beiden ins Verbraucherinsolvenzverfahren und können, wenn alles nach Plan läuft, in zwei Jahren schuldenfrei sein.