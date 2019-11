Seminar in Geldern : Wenn der Tod plötzlich kommt

Manchmal sterben Familienmitglieder oder Freunde ganz unerwartet – bei einem Unfall, durch eine schwere Krankheit oder Suizid. Damit Angehörige in ihrer Trauer nicht erstarren, hat die Stadt Geldern nun erstmals eine Infoveranstaltung angeboten.

Oft zittern die Hände und irgendwann, sagt Barbara Coppers, zerspringt man wie ein Spiegel. „Das ist der erste Schritt eines Traumas“, sagt sie. „Wenn man die Energie nicht verarbeitet.“ Die Trauer- und Traumapädagogin hat am Donnerstag vor einem voll besetzten Bürgerforum in Geldern gesprochen. Bei der Infoveranstaltung „Tot – und jetzt?“ der Stadt Geldern waren Experten vom Opferschutz, Hospizdienst und Trauerbegleitung zusammengekommen, um Hilfen zu bieten, die Situation des plötzlichen und unerwarteten Todes von Angehörigen zu bewältigen.

Und manchmal, sagt sie, sind es Kleinigkeiten, die in Ausnahmesituationen helfen. Einmal habe sie einem Mann, dessen Sohn sich umgebracht hatte, einen Massageball für die Hand gegeben. „Bewegung hilft gegen das Erstarren“, sagt Coppers. Denn gegen das Erstarren, da sind sich alle Experten an diesem Nachmittag einig, sollte man kämpfen.

Darum haben sich auch die polizeilichen Opferschützer zum Ziel gesetzt, die Angehörigen mit möglichst vielen Informationen zu versorgen und zu begleiten. In vielen Fällen sind die Opferschützer diejenigen, die den Angehörigen die Nachricht eines Todesfalls überbringen. „Dass die Angehörigen wissen, was passiert ist, und zeitnah Abschied nehmen können, hilft häufig“, sagt Johannes Meurs vom Opferschutz der Polizei Kleve. Sie sorgen dafür, dass immer ein Ansprechpartner von der Polizei erreichbar ist und die Familienmitglieder den Leichnam möglichst schnell sehen können.

Auch Sterbeamme Nicole Füngerlings rät dazu, gegen die Erstarrung zu kämpfen. Ihr Beruf ist das Pendant zur Hebamme – sie hilft nicht, ein Kind zur Welt zu bringen, sondern begleitet die Menschen in den Tod. Von der Diagnose einer Krankheit über das Sterbebett bis zur Trauer der Angehörigen nach dem Tod. Sie erzählt von einem Fall aus dem Kreis Kleve, bei dem sich der Vater von drei Kindern umgebracht hatte. Die Nachricht von dem Suizid verbreitete sich wie ein Lauffeuer in dem Dorf. Doch die Grundschule, zu der eine der Töchter ging, tat so, als ob nichts passiert wäre. Nach wenigen Tagen, so berichtet Füngerlings, hatte sich der Suizid zu einem riesigen Schneeball aufgerollt, der alle zu überrollen drohte.