Silence Goodbye feiert Jubiläum Mitreißender Rock im Bürgerhaus Wemb

Wemb „staubrockt“ am Wochenende und das heißt nicht, dass dann die Musik altmodisch daher kommt. Sondern, im Gegenteil: dass die Musik mächtig grooven wird. Garant dafür ist die Band Silence Goodbye. Diese feiert ihr 10-jähriges Bestehen und lädt dazu am Samstag, 7. Oktober, zur 4. Wember Rocknacht ins Bürgerhaus Wemb. Wer Geburtstag hat, lädt sich gerne Freunde ein und darum werden neben Silence Goodbye drei weitere Bands aus der Region am Start sein. Mit dabei sind Fairground Funhouse, Give Us Animal Names und schließlich Prince Park Motherfuckers. Jede Band hat sich auf ihre Art am Niederrhein einen Namen machen können.