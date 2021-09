Ausstellung in Geldern : Aktionen zu „Fairen Wochen“ im Weltladen Geldern

Geldern Geplant ist eine Plakat-Ausstellung, die sich mit der Herstellung von Kleidung beschäftigt. Außerdem geht es um die Frage, wie sich unsere „Zukunft fair gestalten“ lässt.

Bei einem Treffen der ehrenamtlichen Mitarbeiter im August wurde sich außerdem angeregt über die neuen Möglichkeiten aufgrund der Raumerweiterung ausgetauscht. Dank einer Möbelspende der BiB Geldern (Bürgerinitiative Barbaviertel) gibt es nun auch einen großen Tisch mit vielen Stühlen für Sitzungen, Fortbildungen und Informationsveranstaltungen. Überschüsse aus dem Verkauf fairer Waren gehen unter anderem an Projekte in Brasilien und Afghanistan. Aktuell wurden 1000 Euro an die Flutopfer-Hilfe in NRW gespendet, denn, so der Vorsitzende Ludger Derrix, „der Eine-Welt-Gedanke gilt auch vor der eigenen Haustür“.