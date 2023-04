Das ist zu beachten bei den Brauchtumsfeuern Osterfeuer darf nicht brenzlig werden

Gelderland · An weit über 100 Orten im Gelderland werden in diesem Jahr zum Osterfest Holzstapel in Brand gesteckt. Damit das Spektakel nicht in einem Unglück endet, müssen Regeln beachtet werden.

02.04.2023, 18:00 Uhr

Osterfeuer sind ein bei Menschen aller Altersgruppen beliebtes Spektakel. Doch es gelten einige Regeln, damit die Sache nicht aus dem Ruder läuft. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Von Nic Tellegen und Jannis Weckwerth