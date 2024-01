CDU-Fraktion sieht die Stadt vor großen Aufgaben Energiewende wird für Geldern eine Herausforderung

Die Zeit der Wunschlisten ist vorbei. Michael Cools, Fraktionsvorsitzender der CDU in Geldern, und sein Stellvertreter Frank Kallweit, sind davon überzeugt, dass die angespannte Haushaltslage die Kommunalpolitik in den nächsten Jahren begleiten wird. Beim Besuch in unserer Redaktion zeigten sie sich besorgt, dass es zu weiterer Politikverdrossenheit führen kann, wenn Bürger und Vereine in Zukunft bei ihren Ideen nicht mehr mit finanzieller Unterstützung aus dem Stadtsäckel rechnen können.