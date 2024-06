Rettungshubschrauber im Einsatz 44-Jähriger bei Badeunfall in Geldern schwer verletzt

Am Welbers See in Geldern ist es am Mittwochabend zu einem Badeunfall gekommen. Gegen 18.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert. Ein 44-jähriger Mann aus Geldern wollte vom Ufer aus kopfüber in den See springen, obwohl das Baden dort untersagt ist. Dabei ist er wohl mit dem Kopf auf den Grund des Sees aufgeschlagen. Das Wasser ist in Ufernähe nur etwa 50 bis 60 Zentimeter tief.