Auftakt an der Gesamtschule : Weiterführende Schulen in Geldern stellen sich vor

Der Auftakt der Infotage findet in diesem Jahr an der Gelderner Gesamtschule statt. ​ Foto: Stadt Geldern/Seybert

Geldern Der erste Infotag findet bereits am Dienstag an der Gesamtschule statt. Den Abschluss bildet die Realschule An der Fleuth am 13. Januar.

Auf welcher Schule soll mein Kind seine Schullaufbahn fortsetzen? Bei der Beantwortung dieser Frage wollen die weiterführenden Schulen in Geldern durch Informationsveranstaltungen und Tage der offenen Tür helfen. Alle Schulen bitten darum, dass nur ein Elternteil als Begleitung mitkommt und auch keine Geschwisterkinder mitgebracht werden, um eine zu große Besucherzahl zu vermeiden. Die Stadt Geldern gibt einen Überblick über die Termine an den Schulen:

Die Gesamtschule der Stadt Geldern startet am Dienstag, 22. November, um 19 Uhr mit einer Infoveranstaltung im Neubau der Fünft- und Sechstklässler. Am Freitag, 2. Dezember, findet ab 14 Uhr der Tag der offenen Tür an der Gesamtschule statt.

Am Samstag, 26. November, finden die Info-Tage der Liebfrauen-Realschule und des Lise-Meitner-Gymnasiums statt. Am LMG beginnt die erste Info-Veranstaltung für die Fünftklässler um 9 Uhr, die zweite um 11.45 Uhr.

Der Info-Tag an der Liebfrauen-Realschule beginnt am 26. November um 10 Uhr mit Informationen für Eltern in der Aula und Probeunterricht für die Schülerinnen.

Das Friedrich-Spee-Gymnasium veranstaltet den Tag der offenen Tür am Samstag, 3. Dezember. Insgesamt werden drei Info-Veranstaltungen für die Fünftklässler angeboten: um 8.30 Uhr, 11 Uhr und 13.30 Uhr. Weitere Informationen finden Eltern auch auf der Internetseite der Schule unter www.fsg-geldern.de.

Zum Abschluss findet am Freitag, 13. Januar, der Tag der offenen Tür der Realschule An der Fleuth statt. Beginn ist um 17 Uhr.

(RP)