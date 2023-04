Hilfsaktion aus Wankum Hilfe aus Wankum für die Ukraine

Es folgte eine organisatorische und logistische Herausforderung. Hilfsbereite Männer verluden die Sammlung auf einen großen Lkw der Firma Matthias Küppers aus Wankum zum Transport nach Willich. Dort übernahmen die Spediteure Scholz und Meyer die Paletten und brachten sie zusammen mit ihren Hilfsgütern auf sechs 40-Tonner-Lkw nach Chelm an die polnisch-ukrainische Grenze. Dort holten ukrainische Spediteure die Fracht ab und fuhren sie nach Kamjenez Podilskyi in die Ukraine. Die Zolldokumente wurden von einer Kontaktperson in Wiesbaden erstellt. Die gesamte Fracht ist noch am gleichen Tag dort angekommen und wurde in den Tagen danach an notleidende Menschen verteilt.