Premiere der Veranstaltung am 1. Juli : Weißer Sommerabend an der Musen-Mühle in Issum

Weißer Sommerabend an der Musen-Mühle in Issum

Issum Die Veranstaltung des Kulturkreises feiert am 1. Juli Premiere. Es wird gemeinsam diniert und der Musik gelauscht. Anmeldungen nimmt das Tourismus-Büro entgegen.

In Issum gibt es eine Premiere. Der Kulturkreis Issum lädt zu einem besonderen Sommerabend ein. Es wird an weiß Tischen mit weißen Hussen und Kerzenlicht unter freiem Himmel zum gemeinsamen Dinieren eingeladen. Die Gäste kommen in Abendkleidung und gern mit Hut und bringen ihren Lieblingswein mit und was sie und ihre Freunde speisen mögen, so der Vorschlag für den Sommernachtstraum in Weiß.