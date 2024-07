Anlage steht bereit Gelderner Wein soll erstmals auf der Baersdonk gekeltert werden

Einen Wein von der Rebe bis in die Flasche alles aus einer Hand am Niederrhein. Das möchte Gianluca Antoniazzi in diesem Jahr erstmals umsetzen. Dass es möglich ist, am Niederrhein Wein anzubauen, hat er bereits bewiesen – und die erste Ernte sogar ein Jahr früher eingefahren als geplant. Im vergangenen Jahr war das, als die reifen Trauben von zwei Feldern in Geldern gelesen wurden. Weil die Anlagen am Niederrhein noch nicht bereit waren, wurde der Wein kurzerhand bei einem befreundeten Winzer an der Nahe abgefüllt.