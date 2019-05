Europawahl : Weil Europa den Geldernern wichtig ist

Die Europaflagge in Blau mit zwölf gelben Sternen, obwohl es inzwischen 28 Mitgliedsstaaten hat. Foto: dpa/Patrick Pleul

KREIS KLEVE Wenn die Wahllokale am Sonntag um 18 Uhr schließen, haben 227.216 Bürger im Kreis die Chance gehabt, die Zusammensetzung des künftigen Europäischen Parlaments mitzubestimmen. Hoffnung auf gute Wahlbeteiligung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Wie hoch wird die Beteiligung an der Wahl zum Europäischen Parlament am Sonntag? Zumindest bei der Briefwahl ist der Trend vielversprechend, Geldern lag am Samstag gegen 12 Uhr bei 3953 Briefwählern. Bei der letzten Europawahl waren es in Geldern insgesamt nur 2928 Briefwähler. Doch spricht das für eine höhere Wahlbeteiligung oder ist das nur der Trend, lieber bequem per Brief als am Wahlsonntag abzustimmen? Eine der Fragen, die Sonntag beantwortet werden.

Nicht nur die 27.000 Bürger ab 18 Jahren in Geldern, sondern kreisweit 227.216 Männer und Frauen (sowie Diverse...) sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Laut Kreisverwaltung hat sich damit seit der letzten Abfrage im Jahr 2014 die Anzahl der Wahlberechtigten leicht erhöht, genau gesagt um 132. Zum ersten Mal dürfen 6,4 Prozent dieser Bürger an die urnen gehen, das sind 14.613 junge Leute. Prozentual die meisten Jungwähler leben übrigens in Kranenburg (7,22 Prozent), die wenigsten in Rheurdt (5,1 Prozent). Alle Parteien haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten und in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Engagement im Vorfeld für Europa geworben. Auch im Kreis Kleve war einige Prominenz unterwegs, zuletzt noch Martin Schulz, der frühere Präsident des EU-Parlaments, der einer Einladung seiner SPD nach Geldern folgte. Der Spitzenkandidat der Grünen, Sven Giegold, war in Kleve, CDU-Anhänger mussten bis Düsseldorf fahren, wenn sie Manfred Weber erleben wollten. Der Spitzenkandidat der CDU, selbst CSU-Mann, ist ja sogar die Nummer 1 der europäischen Volkspartei. Seine deutsche Gegenspielerin von der SPD, Katarina Barley, war in Wesel zu sehen.

Der Europawahlkanidat der CDU, Dr. Stefan Berger. Foto: Markus van Offern (mvo)

Info Die Wahlberechtigten in den 16 Kommunen So viele Bürger in den Kommunen des Kreises Kleve dürfen am Sonntag wählen. Bedburg-Hau 9.864, davon 588 Erstwähler Emmerich 19.539, 1.220 Erstwähler Geldern 25.796, 1.618 Erstwähler

Goch 24.780, 1.608 Erstwähler Issum 9.560, 511 Erstwähler Kalkar 10.458, 711 Erstwähler. Kerken 10.197, 589 Erstwähler Kleve 35.828, 2.514 Erstwähler Kranenburg 6.152, 444 Erstwähler. Rees 17.158, 1.154 Erstwähler. Rheurdt 5.323, 269 Erstwähler Straelen 11.624, 798 Erstwähler Uedem 6.311, 392 Erstwähler Wachtendonk 6.278, Erstwähler 369 Kevelaer 21.010, 1.317 Erstwähler Weeze 7.338, 511 Erstwähler. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr, Prognosen gibt es wenig später.

Aber der Niederrhein hat ja auch eigene Kandidaten. Nicht von allen Parteien, aber von denen , die sich als die „großen Volkparteien“ sehen, auch wenn weder CDU, noch SPD in jüngerer Vergangenheit so abschnitten, wie sie das aus früheren Jahrzehnten kannten. Der niederrheinische Bewerber der CDU, Stefan Berger (49) aus Schwalmtal im Kreis Viersen, hat sich in seiner Heimat ordentlich ins Zeug gelegt und mit Unternehmern, Landwirten und Verbänden gesprochen, bis ziemlich viele Bürger einen Eindruck von ihm bekommen hatten. Europa stärker machen, um nicht den Anschluss an die USA oder China zu verlieren – das ist ihm besonders wichtig. Berger hat auf der NRW-Liste seiner Partei die Position 6, das könnte am Sonntag reichen.

Kandidat Hasan Alkas (SPD) . Foto: Evers, Gottfried (eve)

Aus Kleve kommt der SPD-Kandidat Hasan Alkas, Professor an der Klever Hochschule. Der 50-jährige Ökonom mit türkischen Wurzeln hält Europa noch immer für ein Zukunftsprojekt, möchte dabei mitwirken, den Kontinent zu einem Zuhause mit vielen Chancen vor allem für junge Menschen zu machen. Technologie, Digitalisierung, Wohlstandsicherung sind Schlagworte, die er gerne im Munde führt. Sein Listenplatz 44 dürfte dafür sorgen, dass Hasan Alkas seinen Studenten treu bleibt. Wobei er Reservekandidat für einen Bewerber eines vorderen Platzes ist, sollte der mal ausführen, wäre Nachrücken möglich.