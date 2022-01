Weihnachtsverlosung des Werberings Nieukerk : Betonmischer als Lostrommel

Nieukerk Gutscheine im Wert von über 3000 Euro wurden vom Werbering Nieukerk verlost, die in den teilnehmenden Mitgliedsgeschäften eingelöst werden können. Die „Glücksfeen“ in der Zweigstelle der Volksbank an der Niers waren die Vorstandsmitglieder Olaf Scholten und Ralf Berrischen.

Man muss dem Glück auch eine Chance geben: Bei der Weihnachtsverlosung in Nieukerk geht der Hauptgewinn von Gutscheinen im Wert von 500 Euro an einen Nieukerker, der die Gewinnkarte eigentlich gar nicht ausfüllen wollte, weil er noch nie was gewonnen hat. Zum Glück hat er es dann doch getan und kann jetzt für 500 Euro in den Mitgliedsbetrieben des Werberings einkaufen.

Die „Glücksfeen“ in der Zweigstelle der Volksbank an der Niers waren die Vorstandsmitglieder Olaf Scholten und Ralf Berrischen. Und besser mischen konnte man vor der Auslosung wirklich nicht: Als Lostrommel diente eine Betonmischmaschine. Insgesamt wurden im Advent Gutscheine im Wert über 3000 Euro verlost, die in den teilnehmenden Mitgliedsgeschäften eingelöst werden können. Der Nieukerker Werbering begleitet das Weihnachtsgeschäft traditionell mit der Weihnachtsverlosung. Jeder Kunde erhält eine Karte, die zu einem Glückslos werden kann. Zu gewinnen gab es Einkaufsgutscheine von zehn, 20, 50, 100 und zweimal 500 Euro, einzulösen in den Mitgliedsgeschäften.

Die Bilanz des Werberings für das Weihnachtsgeschäft 2021 fällt in diesem schwierigen Jahr zurückhaltend aus. Olaf Scholten: „Der Einzelhandel in Nieukerk ist durch Corona und zusätzlich durch die Baumaßnahme auf der Krefelder Straße belastet. Trotzdem schauen der Einzelhandel und die Gastronomie nach vorne und freut sich auf die Fertigstellung der Krefelder Straße. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr wieder unsere Veranstaltungen durchführen können.“