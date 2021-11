Weihnachtsverlosung findet statt : Nieukerks Werbering verzichtet auf den Nikolausmarkt

Auf den Nikolausmarkt verzichtet man in Nieukerk vorsichtshalber. Foto: Werbering Foto: Werbering

Nieukerk Die Weihnachtsverlosung des Werberings Nieukerk ist mit attraktiven Wertgutscheinen gestartet. Die Kindergartenkinder werden mit Geschenktüten bedacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Kriegel

Sie wirken noch etwas verloren angesichts der Großbaustelle auf der Krefelder Straße. Aber die geschnörkelten Lichtornamente und Weihnachtsbäume vor den Geschäften weisen den Kunden in Nieukerk den Weg in die Geschäfte, wollen ein wenig weihnachtliches Flair in den Ort bringen. Der Nieukerker Werbering stellt die Attraktivität des Ortes heraus mit einer Weihnachtsverlosung. Jeder Kunde erhält eine Karte, die – adressiert und rechtzeitig in die Lostrommel eingeworfen – zu einem Glückslos werden kann. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine von zehn, 20, 50, 100 und sogar zweimal 500 Euro, einzulösen in den Mitgliedsgeschäften.

Schon zur Zwischenziehung am 6. Dezember in der Volksbank gibt es die Aussicht auf einen Einkaufsgutschein von 500 Euro. Bei der Schlussziehung am Montag, 20. Dezember, gibt es neben den vielen kleineren Werten nochmals einen Gutschein über 500 Euro zu gewinnen.