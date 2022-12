Weihnachtsverlosung des Werberings Geldern Junger Vater gewinnt 500-Euro-Gutschein

Das Leben ist für Michael Stenmans aus Achterhoek in diesem Tagen nicht gerade langweilig. Der frisch gebackene Papa war in Geldern einkaufen und bekam jetzt die Mitteilung, dass er der zweite Gewinner der Weihnachtsverlosung des Werberings Geldern geworden ist. Stadtgutscheine im Wert von 500 Euro sind ein schönes Weihnachts-Geschenk für die kleine Familie. Im Foyer der Sparkasse in Geldern bekam er jetzt seinen Preis, den 500-Euro-Stadtgutschein überreicht von Dominic Michels von der Sparkasse Krefeld und der Werbering-Vorsitzenden Karla Leurs. Einen weihnachtlichen Blumenstrauß gab es obendrein.