Pöfferkes, Glühwein und Punsch : Weihnachtsstimmung rund um Haus Issum

In der Dämmerung verwandelte sich der Rathauspark in Issum mit den Buden in eine märchenhafte Landschaft. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Knapp 50 Aussteller waren am Wochenende dabei. Viel Lob für die familiäre Atmosphäre. Backen mit der Brüder-Grimm-Schule.

Das zweite Adventswochenende gilt in Issum als gesetzter Termin. Dann verwandelt sich die Parkanlage rund um das Haus Issum in eine heimelige Budengasse. Knapp 50 Aussteller sorgten im Park wie in der ehemaligen Ritterburg mit all ihren Produkten für vorweihnachtliches Feeling. Der Bläserkreis Geldern stimmte musikalisch auf den Bummel ein. Issums stellvertretende Bürgermeisterin Margret Keusen eröffnete offiziell mit Pöfferkes, Glühwein und Punsch den Weihnachtsmarkt. Sie lobte Qualität, Vielfalt und kreativen Ideenreichtum an den Weihnachtsbuden und den Ständen im Haus Issum. „Wir wollen heute füreinander und miteinander Zeit finden auf unserem kleinen, urgemütlichen Issumer Weihnachtsmarkt“, so Margret Keusen.