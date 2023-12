Besondere Aufführung Weihnachtsoratorium in der St.-Nikolaus-Kirche in Issum

Das Oratorium für Chor, Orchester und Solisten bringt viele musizierende Akteure zusammen. Neben den Sängerinnen und Sängern des Chorwerk Niederrhein stehen dafür Mitglieder der Duisburger Philharmoniker und Wim Wijting an der Orgel bereit. Die solistischen Gesangsteile übernehmen Gun Young An (Sopran), Kanako Sakaue (Alt), Boris Pohlmann (Tenor), Arndt Schumacher (Bass). Auch sie beschäftigt das Weihnachtsoratorium schon jetzt, am vergangenen Wochenende führten sie es mit dem WDR-Rundfunkchor in Hongkong auf.