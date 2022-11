Kleiner Adventsmarkt im Ortskern Sevelener Werbering Hexenland lädt zum Lichterzauber ein

Die linke Seite des neuen Kirchplatzes ist für den Lichterzauber ideal, es gibt mehr Platz und die Strom- und Wasserversorgung ist gewährleistet. Um 16 Uhr geht es los. So richtig gemütlich wird es mit zwei Feuertonnen und vielen Lichtern bei Einbruch der Dunkelheit. Die Mitglieder des Werberings Sevelen Hexenland bieten heißen Glühwein, alkoholfreien Punsch und leckere Wurst vom Grill an. Das Café Böhnchen bietet heißen Kaffee und frische Waffeln an.