Eröffnung am 11. November Winterspektakel wieder auf echtem Eis

Während „Heiß auf Eis“ bereits am Samstag zum Martinszug in Geldern beginnt, wird die Eisbahn knapp zwei Wochen später, am Freitag, 24. November, an den Start gehen. Dann wird es sportlich auf dem Marktplatz. Morgens verlegen Schulklassen ihren Sportunterricht dorthin und fahren Schlittschuh. Mehr als 1500 Schüler sind bereits angemeldet. Nachmittags und an den Wochenenden ist Eislaufen für jedermann möglich und abends finden an insgesamt acht Tagen die beiden großen Spaß-Wettkämpfe im Eisstockschießen und Bierkastencurling statt. Beide Events sind äußerst beliebt. Während fürs Eisstockschießen bereits alle 24 Startplätze vergeben sind, gibt es beim Bierkastencurling noch drei freie Plätze. Anmelden kann man sich im Tourismusbüro der Stadt Geldern telefonisch unter 02831 398555 oder per E-Mail an tourismus@geldern.de. Auch Schulen können sich dort für das morgendlichen Schlittschuhlaufen melden.