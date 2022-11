Tradition in der Blumenstadt Kinder singen auf Straelens Weihnachtsmarkt

„Alle Jahre wieder“ tönte es vom Glockenspiel der Sparkasse über den Straelener Marktplatz. Doch der Weihnachtsmarkt in der Blumenstadt musste wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre aussetzen. Umso erwartungsvoller waren die Besucher am frühen Freitagabend und umringten pünktlich zur offiziellen Eröffnung in Scharen die Bühne. Die füllte sich bald mit den Akteuren der Zeremonie: Bürgermeister Bernd Kuse, Blumenmädchen Marie van Bebber sowie Klaudia Werdin und Marta Sommerkamp von der Unternehmergemeinschaft „Aus Straelen“, die gemeinsam mit dem Stadtmarketing die 25. Ausgabe der beliebten Veranstaltung organisiert und durchführt.