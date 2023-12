Die besten Bilder werden gesucht Malwettbewerb zum Straelener Weihnachtsmärchen

Der Kulturring Straelen präsentiert das 37. große Weihnachtsmärchen „Das blaue Licht“. Es wird ab Sonntag, den 10. Dezember in der Bofrost-Halle in Straelen aufgeführt. Bis zum 14. Dezember wird das Märchen in insgesamt 12 Vorstellungen zu sehen sein und ist mit über 8.000 Karten wieder komplett ausverkauft. Die Volksbank an der Niers die Firma „Keuck Medien“ und der Kulturring Straelen rufen nun zur regen Teilnahme am 13. Malwettbewerb in Verbindung mit dem Weihnachtsmärchen auf.