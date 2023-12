Weihnachtskonzert in Maria-Magdalena-Kirche Das andere Weihnachtsoratorium in Geldern

Unter dem Titel „Das andere Weihnachtsoratorium“ erklingt am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr zum Abschluss der 54. Konzertjahresreihe festliche Musik in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena. Das wohl bekannteste Weihnachtsoratorium stammt von Johann Sebastian Bach. Dabei handelt es sich um eine Sammlung verschiedener Kantaten der Weihnachtszeit. Aber auch viele Komponisten der Barockzeit haben Kantaten für die Weihnachtsfesttage geschrieben. So werden in dem Konzert Weihnachtskantaten von Georg Philipp Telemann (1681-1767) zu Gehör gebracht.