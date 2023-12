Verkaufsoffener Sonntag in Geldern und Kevelaer „Es war schon mal mehr los“

Am Wetter kann es nicht gelegen haben, dass der verkaufsoffene Sonntag in Geldern eher durchwachsen war. Im Gegenteil, es spielte den Händlern sogar in die Karten: Der Himmel war zwar bewölkt und grau, aber immerhin blieb es trocken. Außerdem war es recht warm für diese Jahreszeit. „Trotzdem war schon mal mehr los“, zog der Vorsitzende des Gelderner Werberings, Martin Kempkens, vorsichtig Bilanz. Möglicherweise, fügte er hinzu, habe es daran gelegen, dass auch ein verkaufsoffener Sonntag in Kevelaer stattfand. „Wir versuchen eigentlich, solche Terminüberschneidungen zu vermeiden“, sagte Citymanagerin Valerie de Groot. „Anderseits ist der zweite Sonntag im Dezember bei uns seit Jahren gesetzt. Wir haben damit auch noch keine negativen Erfahrungen gemacht.“