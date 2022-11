In Herongen Dritte Heronger Weihnachtsaktion

Am 5. Januar endet die dritte Heronger Weihnachtsaktion. An diesem Tag wird es spannend, denn dann findet in der Heronger Zweigstelle der Volksbank an der Niers die Ziehung der Glückslose statt. Alle Gewinner werden im Anschluss informiert und können ihre Gewinne dann in der Volksbank zu den üblichen Öffnungszeiten abholen.