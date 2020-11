Festgottesdienste in Corona-Zeiten : Weihnachten in der Pfarrgemeinde St. Dionysius Kerken

Es finden mehr Weihnachtsgottesdienste als sonst statt in Zeiten von Corona. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kerken Ohne Anmeldung und Platzreservierung geht es nicht. Dazu werden spezielle Telefonnummern freigeschaltet. Nur für die Krippenfeiern, die draußen stattfinden, entfällt eine Anmeldung.

Die Pfarrgemeinde St. Dionysius Kerken hat einen Gottesdienstplan für die Weihnachtstage erarbeitet. Die Anzahl der Gottesdienste wurde verdoppelt, um vielen die Gelegenheit zu geben daran teilzunehmen. Für den Gottesdienstbesuch ist eine telefonische Anmeldung zwingend erforderlich. Die Platzreservierung ist vom 30. November bis zum 11. Dezember werktags zwischen 9 und 11 Uhr möglich. Jeder kann sich nur für einen Weihnachtsgottesdienst anmelden. Anmeldungen für St. Peter und Paul ausschließlich unter: Telefonnummer 0157 36521621, Anmeldungen für St. Dionysius und St. Thomas ausschließlich unter: Telefonnummer 0162 7794674.

Die Christmetten, 24. Dezember, finden in St. Peter und Paul um 17.30 Uhr und 20 Uhr, in St. Dionysius um 17.30 Uhr und 22 Uhr, sowie in St. Thomas um 18 Uhr und 20 Uhr statt. Die Christmette am Heiligen Abend um 17.30 Uhr aus St. Peter und Paul wird live im Internet auf der Homepage der Pfarrei Kerken übertragen.

Am Weihnachtstag, 25. Dezember, wird in St. Peter und Paul um 7.30 Uhr die Hirtenmesse und um 9.30 Uhr die Weihnachtsmesse gefeiert. In St. Dionysius findet die Hirtenmesse um 7.30 Uhr und die Weihnachtsmesse um 11 Uhr statt. In St. Thomas beginnt die Weihnachtsmesse um 9.30 Uhr.

Am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, finden in St. Peter und Paul Weihnachtsmessen um 7.30 Uhr und um 9.30 Uhr statt. In St. Dionysius gibt es zwei Weihnachtsmessen um 7.30 Uhr und um 11 Uhr mit Kindersegnung. In St. Thomas beginnt die Weihnachtsmesse um 9.30 Uhr mit Kindersegnung.

In allen drei Ortsteilen werden an Heilig Abend um 15 Uhr draußen Krippenfeiern stattfinden. Eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich, aber die allgemeinen AHA-Regeln mit Maskenpflicht auch für Kinder ab sechs Jahren sind vorgeschrieben. Zur Kontaktdatenerfassung ist das Anmeldeformular von der Homepage der Pfarrei herunterzuladen und ausgefüllt mitzubringen. Weitere Informationen unter www.pfarrei-kerken.de.

(RP)