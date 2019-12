Weihnachten 2019: Gelderner erzählen von ihren schönsten Geschenken

„Anfang der 80er Jahre, es muss 82 oder 83 gewesen sein, waren die sogenannten Discoroller total in Mode. Ich habe sie mir gewünscht und auch geschenkt bekommen. Ich war elf oder zwölf Jahre alt und habe mit der Familie in der Antonius­straße in Weeze gewohnt. Wir waren ungefähr 15 Kinder aus der Nachbarschaft, die regelmäßig zusammen gespielt haben. In dem Jahr, als ich die Rollschuhe bekam, sind wir direkt nach Weihnachten, bei Wind und Wetter, raus und losgefahren. Anfangs bin ich oft hingefallen, hatte Schürfwunden an den Knien. Doch fast ein Jahr lang hat der Trend gehalten, immer wieder sind wir mit der ganzen Gruppe die Spielstraße hoch und runtergeflitzt. Das war eine tolle Zeit – vor allem, weil wir sie in Gemeinschaft erlebt haben.“

Arndt Thielen, Pfarrer St. Maria Magdalena Geldern