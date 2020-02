Straßenkarneval : Kapellen feiert fröhlichen Karneval

Wegen der Sturmgefahr wurde der Zugweg verkürzt. Das neue Konzept funktionierte. Die Stimmung am Sonntag war entspannt, Familien mit Kindern konnten das Spektakel bei fast sommerlichen Temperaturen genießen.

Bis auf die sturmbedingte Kürzung des Zugweges, um rechtzeitig vor den stärkeren Böen den Zug auflösen zu können, war es am Sonntag ein perfekter Karnevalstag in Kapellen. Bei fast sommerlichen Temperaturen war die Stimmung bestens und entspannt, die Narren am Straßenrand feierten friedlich den bunten Zug.

Am Montag wird nochmal ein endgültiges Fazit gezogen, um dann auch für den Samstag in Veert gerüstet zu sein, aber es sieht alles danach aus, dass sich das neue Konzept bewährt hat. Aufgrund der Erfahrungen in den Vorjahren waren für Veert und Kapellen verschärfte Sicherheitskonzepte verabschiedet worden. Dazu gehören neben dem Glasverbot auch ein Alkoholverbot in den Ortszentren. In Kapellen hatte sich die Kapellener Karnevalsgesellschaft (KKG) zudem ein ganz neues Konzept überlegt. Der Zug startete schon um 13.11 Uhr. Auf dem Markplatz gab es kein Festzelt mehr. Im Mittelpunkt des Markplatzes stand unter anderem eine Foodmeile. Die Party am Markt begann erst zum Start des Zuges. Nach dem Zug wurde dann bei der „After-Zoch-Party“ weiter getanzt.

Ordnungs- und Jugendamt sowie die Polizei kontrollierten. Rucksäcke wurden auf Flaschen durchsucht, Ausweise erbeten, Glas wurde direkt entsorgt. Zwar wurde trotzdem nicht ganz alkoholfrei gefeiert, aber die Teilnehmer bestätigten, dass die Stimmung viel fröhlicher als im Vorjahr sei. „Es sind weniger Leute hier, aber die haben richtig Spaß. Und vor allem können die Kinder den Zug genießen. So stelle ich mir Straßenkarneval vor. Vor einem Jahr haben uns noch betrunkene Jugendliche pöbelnd das Wurfmaterial aus dem Wagen geklaut“, sagt Lucas van Stephoudt, der mit seinen Hartefelder Karnevalisten als Fußgruppe unterwegs war. „Es läuft“, so fasste Thorsten Crom von der KKG seine Eindrücke zusammen. Und auch Bürgermeister Sven Kaiser, der im Zug mitfuhr, zog am Nachmittag ein positives Fazit. Nach Rücksprache mit seinen Kollegen und der Polizei spreche alles dafür, dass das Konzept funktioniert.