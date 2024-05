Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk Kirche verbietet Fotos während der Taufe – Familie tritt aus

Alles war angerichtet für eine schöne Taufe. Der Taufspruch für Noah (Name geändert) war ausgewählt, die Familie eingeladen, eine Fotografin bestellt. Die Taufe fand dann am 18. Mai auch statt, Noah wurde in die Gemeinschaft der evangelischen Kirche aufgenommen. Jetzt, zwei Wochen später, hat er einen Termin für den Kirchenaustritt. Genauso wie sein Vater, seine Mutter, sein Onkel und seine Großeltern. Die gesamte Familie Berti/Nehrke wird aus der Kirche austreten, die Gemeinde Straelen-Wachtendonk verlassen. Der Grund dafür sei das, was nach und während der Taufe von Noah passiert ist.