Kreis Kleve : Am Wochenende Busverkehr statt Niersexpress

Am Wochenende Busverkehr statt Niersexpress

Die Züge des Niersexpress werden am Wochenende teilweise durch Busse ersetzt. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Kreis Kleve Weil die Deutsche Bahn Stellwerke nicht besetzen kann, muss die Nordwestbahn am Wochenende zeitweise Busse einsetzen zwischen Düsseldorf und Kleve.

Wegen nicht besetzter Stellwerke der Deutschen Bahn kommt es am Wochenende 16. bis 18. Juli wieder zu Zugausfällen auf der Strecke des Niersexpress (RE 10) zwischen Kleve und Düsseldorf Hbf. Betroffen sind einige Verbindungen in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag. Die Nordwestbahn, die keinen Einfluss auf die Besetzung der Stellwerke hat, setzt für die ausfallenden Verbindungen einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ein.

Von Düsseldorf nach Kleve: Bei den Verbindungen um 23.09 Uhr und 1.39 Uhr ab Düsseldorf Hbf wird ab Krefeld Hbf SEV mit Bussen bis nach Kleve eingesetzt. In Geldern wird in beiden Nächten um 0.02 Uhr ein zusätzlicher Bus bereitgestellt, der mit allen Zwischenhalten bis nach Kleve fährt. Die Verbindungen um 0.09 Uhr und 2.39 Uhr ab Düsseldorf Hbf fallen aus und werden ab Düsseldorf Hbf durch SEV mit Bussen bis nach Kleve beziehungsweise Krefeld Hbf ersetzt. Ab Krefeld fährt in beiden Nächten ein weiterer Bus um 0.32 Uhr mit allen Zwischenhalten nach Kleve.