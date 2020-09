Wegen Corona : Issum: Die Kirmes fällt aus, der König bleibt

Issum Auch wenn die Kirmes in diesem Jahr wegen Corona ausfällt, gibt es einen Thron. Der aus dem vergangenen Jahr bleibt im Amt. Die Issumer sind aufgefordert die Fahnen rauszuhängen, so als ob Kirmes wäre.

Und auch wenn es in diesem Jahr kein Königsschießen und keine Kirmes gibt, so bitten die Bruderschaften dennoch, dass die Issumer ein Zeichen setzen. „Es wäre sehr schön, wenn die Issumer Bürger ab sofort bis 15. September ihre Hausfahnen in den Wind hängen würden, ganz so, als wäre jetzt Kirmes im Ort“, lautet die Aufforderung an die Issumer. Am Samstag, 12. September, findet außerdem im ganz kleinen Kreis um 19.30 Uhr am Ehrenmal in Issum die Kranzniederlegung statt.