Festival am Airport Weeze Weezer erhalten Rabatt auch für San Hejmo

Das San-Hejmo-Festival am Flughafen Weeze startet in diesem Sommer in die dritte Runde. Im vergangenen Jahr beheimatete das „Heilige Zuhause“ knapp 50.000 Besucher inklusive Camping. Am 16. und 17. August kehrt das zweitägige Festival nun voller Musik, Urban Art und Streetfood an den Airport zurück.