Teilnehmerin von der Fernsehsendung „Wir werden groß“ Aliya wird groß – und ganz Deutschland schaut zu

Aliya sitzt in der Schule. Matheunterricht steht auf dem Programm, sie soll Aufgaben lösen. „Mathe ist langweilig“, sagt die Achtjährige. Kurz darauf fragt sie, ob sie zur Toilette darf. „Das machen auch wir Erwachsenen, dass wir uns ablenken, wenn wir auf etwas keine Lust haben“, sagt kurz darauf Moritz Daum in die Kamera. Daum ist Professor für Entwicklungspsychologie an der Universität Zürich. Gemeinsam mit Sabrina Pauen, Professorin für Entwicklungspsychologie an der Universität Heidelberg begleitet er die Fernsehsendung, an der Aliya mit elf anderen Kindern teilnimmt. Die Sendung geht jetzt in das sechste Jahr und heißt: „Wir werden groß“, ausgestrahlt wird sie auf Vox.