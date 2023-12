Drei Fahrzeuge beteiligt Schwerer Unfall in Weeze

(RP) Bei einem schweren Verkehrsunfall in Weeze hat ein Mann aus Goch schwere Verletzungen erlitten. Der 34-Jährige war am Mittwochmorgen um 8 Uhr auf der Gocher Straße (B 67 bzw. B 9) in Richtung Goch unterwegs. Er wollte mit seinem roten Mercedes CLA nach links auf die A 57 abbiegen. Dabei übersah er einen weißen BMW X3, der mit einer 58-jährigen Verkehrsteilnehmerin aus Weeze besetzt war. Durch den Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der weiße BMW in ein drittes Fahrzeug geschoben. Der silbergraue Renault Clio wurde durch einen 41-jährigen Mann aus Meerbusch geführt. Der 34-jährige Mann aus Goch erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Frau aus Weeze erlitt leichte Verletzungen, während der Mann aus Meerbusch unverletzt blieb. Für die Unfallaufnahme war die B 67 zwischen der Anschlussstelle der A 57 sowie der Örtlichkeit „Am Bösserhof“ gesperrt, ebenso wie die Ausfahrt Weeze/Goch.