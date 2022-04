Blaulicht-Meldungen aus dem Gelderland : Täter stiehlt Pedelec und lässt Gazelle-Rad zurück

Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen im Gelderland viel zu tun. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Weeze Die Elektromobilität für sich entdeckt hat ein Dieb in Weeze. Und wo er fündig werden würde, wusste er offenbar auch. Am Ende ließ er sein altes Rad auf der Garageneinfahrt des Bestohlenen zurück. Die Polizeimeldungen der vergangenen Tage aus dem Gelderland.

Weeze: Täter stiehlt Pedelec und lässt Gazelle-Rad zurück Am Dienstag hat ein Unbekannter am Albatross Way in Weeze ein Elektrofahrrad gestohlen. Zwischen 13.15 und 18.15 Uhr hebelte er die Tür eines Gartenhäuschens auf einem Grundstück auf und entwendete ein Herren-Trekkingpedelec der Marke Inter-Union. In der Garageneinfahrt des Hauses ließ er dafür ein grünes Herrenrad des Herstellers Gazelle zurück.

Geldern: 67-Jährige Opfer einer Betrügerin Opfer eines Betrugs via Whatsapp ist eine 67-Jährige aus Geldern geworden. Wie die Polizei am Dienstag meldete, erhielt die Frau am Freitag Nachrichten über den Messenger von einer Person, die sich als ihre Tochter ausgab. Die falsche Tochter bat die 67-Jährige darum, eine dringende Überweisung für sie zu tätigen. Der Bitte kam die Frau nach. Im weiteren Chatverlauf gab die Geldernerin der vermeintlichen Angehörigen auch die Zugangsdaten ihres Online-Bankings. Als die 67-Jährige kurz darauf mit ihrer echten Tochter telefonierte, flog der Betrug auf. In der Zwischenzeit wurde jedoch schon weiteres Geld vom Konto der Frau abgebucht. Sie erstattete Anzeige.

Flughafen Weeze: Mann wegen Geldwäsche gesucht und verhaftet Am Sonntagmorgen, um 8.15 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Weeze einen 55-jährigen Belgier im Ankunftsbereich nach der Einreise aus Malaga. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Baden-Baden den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen Geldwäsche suchte. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in das Gefängnis in Kleve gebracht, berichten die Beamten. In der Junstizvollzugsanstalt der Kreisstadt muss der Belgier nun eine 170-tägige Haftstrafe verbüßen.

Kevelaer: Diebe stehlen Teile von Heiligenhäuschen Nächster dreister Kupferdiebstahl in Kevelaer. Jetzt haben unbekannte Täter von einem Heiligenhäuschen an der Gelderner Straße die Dachkanten aus Kupfer abmontiert und gestohlen. Zuletzt unbeschädigt wahrgenommen hatte ein Zeuge das Dach am 5. April, aufgefallen ist der Diebstahl am Freitag. Das Heiligenhäuschen gehört zu einem Schützenverein.

Veert: Warnbarke beschädigt: Polizei sucht Opel Corsa Am Samstag gegen 6 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Brigittenstraße in Richtung Schulstraße. Dabei übersah er die Querungshilfe, so dass sein Wagen gegen eine Warnbarke prallte, die beschädigt wurde. Vor Ort hatte eine Zeugin ein Fahrzeugteil gefunden und an die Polizei übergeben. Die weiteren Ermittlungen ergaben nun, dass es sich bei dem Unfallwagen um einen Opel Corsa D (Baujahr 2011 - 2014) handelt.

Pont: Zaun an der B58 bei Unfall beschädigt Zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 10.30 Uhr, hat es auf der Venloer Straße (B58) eine Verkehrsunfallflucht gegeben. Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeuges beschädigte auf Höhe der Hausnummern 89-91 einen Grundstückszaun auf einer Länge von etwa neun Metern und flüchtete. Hierbei wurden drei Zaunpfähle aus der Verankerung gerissen.

Geldern: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz Am vergangenen Donnerstag ist es auf der Fürstenberger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 9.50 Uhr und 10.05 Uhr beschädigte laut Polizei vermutlich ein schwarzer VW Viertürer beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Supermarktes einen geparkten Audi und fuhr davon.