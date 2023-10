An der Erlebnisscheune Neuer Spielplatz am Tierpark Weeze

„Wir sind sehr dankbar, dass die Realisierung des Spielplatzes durch die Spende der Stiftung ,Jetzt Weeze‘ möglich war. Sie wertet den Bereich unterhalb der Scheune nochmal auf und lässt Kinderherzen höher schlagen“, so Tierparkleiterin Marie-Christine Kuypers. „Uns ist außerdem wichtig, dass man vor Ort sieht, dass wir hier in Weeze starke Partner wie die Stiftung haben, die solche Projekte unterstützt. Daher gibt es am Spielplatz auch ein Hinweisschild auf die Stiftung.“