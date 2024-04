Praxis in Weeze übernommen Das sind die neuen Zahnärzte in Weeze

Nach 35 Jahren hat Guido Gobbers seine Zahnarztpraxis in Weeze aufgegeben. Die beiden neuen Zahnärzte in Weeze heißen Patrick Verhülsdonk und Marwan Shreiki, sind beide 35 Jahre alt – und haben nun ihre erste eigene Praxis eröffnet. „Wir konnten die hier schon einige Wochen arbeiten“, sagt Verhülsdonk. Eine problemlose Übergabe war also möglich. „Das schöne an dem Job ist, dass man Menschen helfen kann. Also wirklich direkt helfen. Wenn jemand zum Beispiel ein Problem mit der Zahnwurzel hat, kann man das nicht mit Schmerzmitteln lösen. Sondern muss dafür sorgen, dass man die Ursache der Schmerzen findet“, sagt Verhülsdonk.