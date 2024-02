Kinderparlament an der Grundschule Marienwasser In Weeze entscheiden die Kinder mit

Dass Demokratie nicht nur in Berlin und Düsseldorf stattfindet, „sondern auch bei uns“, betont auch Noah Thyssen. Der 24-Jährige ist zusammen mit Lana Mänche für das Projekt Demokratiebox zuständig. Was vor einem Jahr als wöchentliche AG begonnen hat, wird heute spielerisch in Gruppenstunden zu Grundkompetenzen wie Respekt oder Kommunikation vermittelt. Mit dabei immer die namensgebende Demokratiebox, ein Rollcontainer, gefüllt mit dem Taschenbuch der Kinderrechte, Spielen und Bastelmaterial.