Test für Vierbeiner Hunde wurden in Weeze geprüft

Auf der bestens vorbereiteten Platzanlage am Hamscher Weg in Weeze blieben nach der sogenannten Unbefangenheits- und Gehorsamsprüfung zehn Teams übrig, die vom Richter das Urteil „bestanden“ mit teils sogar sehr guter Bewertung bekamen. Den nach dem Platzteil folgenden Straßenteil absolvierten die zehn Prüflinge mit Bravour. Zu den zehn erfolgreichen Teams, die die sogenannte BH-VT voller Stolz nun in ihrer Leistungsurkunde eingetragen bekamen, gehören: Ulrike Colley und Koikerhondje Eddy, Saskia de Haah und Flat-coated Pepe, Mia Fiorito mit Labrador Lilly, Janice Frücht und Mini-Aussie Chewie, Anke Gellert-Helpenstein und Riesenschnauzer Mavrouli, Hubertine Jansen und Weimaraner Bo Xara, Sarah Knauf und Aussie Yukon, Bernd Koppers und sein Mix Fritz, Grete Laurenzen und ihr Koikerhondje Fine sowie Wolfgang Müller und sein spanischer Wasserhund Bella.