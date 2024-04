Bier vom Niederrhein Fleuther will eigene Brauerei bauen

Das Gelände um den Flughafen Weeze war bis zum Jahr 1999 ein lebhafter Ort. Tausende Soldaten lebten mit ihren Angehörigen in den Kasernen, es war eine Kleinstadt für sich mit eigenen Kneipen, einer Schule, einer Kirche – und jeder Menge Bier. Seit 1999 stehen die meisten Gebäude leer, die Menschen, die zum dortigen Flughafen fahren, wollen am liebsten schnell wieder weg. Nach Mallorca, Kreta oder Marrakesch. Sie sind dort nicht, um Bier zu trinken. Oliver Stöcker und Sylvana Westphal wollen das ändern – und in einer ehemaligen Turnhalle auf Laarbruch eine Brauerei errichten, mitsamt Biergarten.