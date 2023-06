Tagung in Weeze Evangelische Kirche beschäftigt sich mit Klimaneutralität

Der „Klimabeschluss“, den die Landessynode im Januar auf den Weg brachte, hat für den evangelischen Kirchenkreis Kleve und die 20 angeschlossenen evangelischen Kirchengemeinden weitreichende Folgen. Um das gesteckte Ziel, Treibhausgasneutralität bis 2035, zu erreichen, müssen alle rheinischen Kirchengemeinden bis 2027 eine Gebäudebedarfsplanung erarbeiten. Das Projekt umfasst für sie weit mehr Aspekte, als nur die finanziellen Möglichkeiten. „Die Treibhausgasneutralität ist ein großes Projekt, das uns viel abverlangen wird“, sagt Superintendent Pfarrer Hans-Joachim Wefers. „Wir wirken als Kirche am Erhalt der Schöpfung mit“, so Wefers, „unter anderem auch, um unserem eigenen Anspruch gerecht zu werden.“ Wefers leitet die Synode. Für die Gemeinden stehen bis 2027 viele Fragen an: Welcher Sanierungsbedarf ist da, was ist mittelfristig bezahlbar, was wird für die Gemeindearbeit nach dem Jahr 2030 an Infrastruktur, Gebäuden und Personal benötigt? „Hinter Entscheidungen sollte das Profil einer Gemeinde stehen“, meint Wefers. Wie möchte sich die Kirchengemeinde in der Öffentlichkeit präsentieren? Wefers geht es auch darum, den Blick zu weiten: Die Nutzung von Räumlichkeiten im ökumenischen oder kommunalen Bereich könnten als Lösung miteinbezogen werden. Oder bislang rein evangelisch genutzte Räumlichkeiten könnten anderen zur Mitnutzung angeboten werden. Etwa das neue evangelische Begegnungshaus in Goch und das sanierte Gemeindehaus an der Versöhnungskirche Kleve seien Beispiele für die gewünschte Öffnung der Kirche zur Stadtgesellschaft hin.