Festival in Weeze Das kosten Bier, Pommes und Backkartoffeln bei San Hejmo

Die längsten Schlangen bei San Hejmo bildeten sich am Freitagnachmittag vor den Token-Automaten beziehungsweise an den Kassen. Wie schon in den vergangenen Jahren kann auf dem Festivalgelände nicht bar oder mit Karte bezahlt werden, sondern ausschließlich mit Plastikchips, die die Gäste vorher erwerben müssen. Für einen Token müssen sie 4,50 Euro hinlegen. So viel wie im vergangenen Jahr.