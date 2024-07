Festival in Weeze Das ist neu beim Parookaville 2024

Was können Besucher auf dem Parookaville-Festival erleben? Wie im jeden Jahr gibt es einige Änderungen. So öffnet der Campingplatz bereits am Mittwoch – für alle Besucher, die sich ein sich das Add-On „Early Campsite Access“ gesichert haben. Das Add-On war für etwa 50 Prozent der Festivalbesucher erhältlich. Wer am Mittwoch schon sein Zelt aufgebaut hat, kann auch gleich feiern: Auf dem Campingplatz findet die „Penny Warm-Up-Party“ statt. Ein Grund, dass der Campingplatz für die Hälfte der Besucher schon am Mittwoch geöffnet wird, ist sicher auch, dass die Veranstalter hoffen, so die Anreise zu entzerren.