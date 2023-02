Ausblick auf die nächsten Projekte Jörg Kador führt nun die Lebenshilfe Gelderland

Der Neue ist nicht neu. Seit 2019 ist sein berufliches Zuhause die Lebenshilfe Gelderland. Dennoch ist das, was sich zum Jahresbeginn ändert, neu: Jörg Kador steht als alleiniger Geschäftsführer an der Spitze der Lebenshilfe Gelderland. Rund vier Jahre führte er in einer Übergangszeit bereits gemeinsam mit seinem Vorgänger Günter Voß die Geschäfte der Lebenshilfe.