Webermarktfest in Nieukerk Ein Dorf wird zur bunten Festbühne

Überhaupt wurde die Veranstaltung von den Kerkener Bürgern dazu genutzt, das dörfliche Miteinander in den Fokus zu rücken. In zahlreichen Haushalten blieb am Sonntag die Küche sicher kalt und man nahm stattdessen die kulinarischen Angebote unter freiem Himmel wahr. Dass dem Nieukerker der Frühschoppen nach dem Gottesdienstbesuch, der im Freien auf dem Webermarkt abgehalten wurde, nicht unwichtig ist, war offensichtlich. Das aufmerksame und stets freundliche Personal in den Bierpavillons konnte sich über Langeweile nicht beklagen.